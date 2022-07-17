Эрдоган 19 июля примет участие в трехстороннем саммите с участием президентов России и Ирана.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган 18-19 июля посетит с официальным визитом Иран, где встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях трехстороннего саммита.

Об этом сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на Управлении связей при Администрации президента Турции.

"На полях саммита состоится двусторонняя встреча лидеров Турции и России", - говорится в сообщении.

Эрдоган 19 июля примет участие в седьмом трехстороннем саммите с участием президентов России и Ирана. Официально на саммите обсудят ситуацию в Сирии, борьбу с террористическими организациями и гуманитарную ситуацию.

Как сообщал УНИАН, 12 июля пресс-секретарь президента РФ сообщил о возможной встрече Путина и Эрдогана в Иране. Диалог запланирован на 19 июля в Тегеране. Для российского президента это вторая поездка за пределы России после полномасштабного вторжения в Украину.

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