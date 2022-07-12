По оценкам экспертов, потребность россиян в беспилотниках свидетельствует об их пробелах в войне в Украине.

Возможная поставка России иранских дронов свидетельствует о трудностях российских военных в Украине, но если сделка состоится, у россиян могут появиться серьезные боевые беспилотники и дроны-камикадзе.

Об этом пишут международные эксперты, реагируя на заявление из Белого дома, передает Голос Америки.

Напомним, 11 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран готовится ускоренными сроками предоставить РФ несколько сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе боевых. По его словам, Тегеран также планирует тренировать российских военных пользоваться этими дронами. Но российские провластные СМИ отрицают эту информацию.

"Один из самых больших уроков, которые россияне вынесли из войны в Нагорном Карабахе 2020 года, что массовое использование дронов-камикадзе является ключевым для военного успеха. Поэтому, если Иран поставит России "несколько сотен" беспилотников, то очень вероятно, что частью этой поставки будут дроны-камикадзе", - отметил эксперт по вопросам роботизированных военных систем и беспилотников Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа США, занимающийся российскими исследованиями.

Эксперт предположил, что, вероятно, в поставки иранских беспилотников войдут дроны Ababil, Mohajer и определенные виды Shahed. По мнению эксперта, потребность россиян в беспилотниках свидетельствует об их пробелах в войне в Украине.

"Очевидно, что российские военные истощены, потеряли много дронов и БПЛА, у них не хватает боеприпасов... и, очевидно, одним из самых больших их пробелов является отсутствие тактических беспилотников, которые работают на расстоянии менее 5 км от линии соприкосновения. Это коммерческие дроны Mavic, которые обычно поставляются волонтерскими усилиями", - отметил эксперт.

Бендетт отметил, что если Иран будет поставлять дроны России, это будут большие беспилотники и дроны-камикадзе, чтобы получить немедленный эффект на поле боя.

Как пишут американские СМИ, иранские беспилотники использовались для нападения на военные базы США и их союзников на Ближнем Востоке, на нефтеперерабатывающие заводы и на гражданские объекты. Они были замечены в военных конфликтах в Сирии, Йемене, Ираке.

Фредерик Каган, директор Проекта критических угроз в Американском институте предпринимательства, в интервью изданию The Washington Post заявил, что информация об иранских дронах для РФ свидетельствует об ограниченных возможностях россиян на войне в Украине.

Он также предположил, что в случае успешного проведения ирано-российской сделки, полученные Россией дроны смогут преодолевать большие расстояния в Украине.

"Трудно оценить, каким будет эффект (от иранских дронов - ред.), но это очевидно даст россиянам больше возможностей проводить воздушные атаки, вероятно, глубже на украинскую территорию, чем это происходит сейчас", - сказал Каган.

Американское издание CNN со ссылкой на генерала США Кеннета Ф. Маккензи младшего пишет, что иранские дроны являются серьезной угрозой в военных конфликтах, несмотря на то, что они не очень популярны в мире.

По данным Института мира, крупные и средние беспилотники Ирана, вероятно, могут находиться в воздухе до 20 часов, и могут включать сложные датчики, боевое оборудование и разнообразное оружие. По данным Института, некоторые иранские дроны могут переносить боевой груз весом до 150 кг.

Некоторые обозреватели считают угрозу иранских дронов преувеличенной. В частности, основатель лондонского аналитического центра Bourse Bazaar Эсфандьяр Батмангхелидж в Твиттере написал: "Вряд ли Иран даже имеет столько рабочих беспилотников в своем флоте". Кроме того, эксперт добавил, что Тегеран "не имеет опыта масштабного экспорта дронов".

На следующей неделе президент России Владимир Путин намерен посетить Тегеран. По сообщению Кремля, в Иране Путин проведет встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В то же время иранские СМИ сообщают, что Путин в Тегеране будет обсуждать углубление экономических связей с Ираном.

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