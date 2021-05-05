Сегодня в Киев прилетит госсекретарь США. В Украине он пробудет с двухдневным визитом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Россия должна нести ответственность за действия в Украине. Он также потребовал от Москвы не забывать о взятых на себя обязательствах.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Нам нужно работать вместе, чтобы критиковать поведение РФ, требовать от России ответственности за ее действия и добиваться от Москвы соблюдения своих международных обязательств", - говорится в сообщении.

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Как уточнил спикер Госдепа Нед Прайс, Россия должна выполнять обязательства в рамках Минских соглашений и работать над прекращением конфликта на востоке Украины. "Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма", - добавил Прайс.

Визит Блинкена в Украину

Рабочий визит госсекретаря США в Украину состоится 5-6 мая.

Блинкен приедет в Украину по приглашению руководителя МИД Дмитрия Кулебы. 6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры. Они обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Также Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высокопоставленными должностными лицами и представителями гражданского общества.

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Автор: Юрий Годован