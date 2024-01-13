Новый премьер-министр признал, что в Польше играли на "антиукраинских нотах" для выборов.

В Польше признали, что прошлое правительство играло на "антиукраинских нотах" в период выборов. Новый премьер-министр Дональд Туск пообещал, что больше не будет колебаться в важных решениях, касающихся войны в Украине.

По словам Туска, привязанностью к Украине "играла" польская партия "Право и справедливость". Но при его каденции таких прецедентов не будет, заявил чиновник в интервью TVN24.

"Потому что, когда речь идет о войне и нашей привязанности, как и всего западного мира, к Украине в ее противостоянии с Россией, здесь не может быть никаких сомнений", - пояснил он.

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Туск признал: Украина своим сдерживанием России позволяет Польше чувствовать себя в относительной безопасности. Поэтому в будущем Варшава будет противостоять любым дискредитирующим заявлениям о помощи Украины, отметил он. Сейчас Туск, как премьер, уже выражает соответствующую позицию Польши другим европейским партнерам.

Чиновник считает, что Европа должна инвестировать больше денег в оружие и оборону, с учетом того, что Россия удачно перевела свою экономику на "военные рельсы".

"Мы не можем притворяться, что ничего не происходит. В таком вопросе, как вооружение и поддержка Украины в войне, не может быть никаких колебаний. Для меня это неоспоримый факт", - резюмировал он.

Россия может напасть на страны ЕС

По мнению Дональда Туска, армия РФ может в течение ближайших нескольких лет решиться на расширение войны и напасть на одну из стран Евровпы. Он заявил, что со стратегической точки зрения - Европа является одной из целей России. Последняя будет наращивать собственное производство оружия, и в случае, когда преимущество станет очевидным, пойдет на Европу войной, считает Туск.

В этом контексте чиновник вместе с министром иностранных дел Радославом Сикорским подготовил обращение в НАТО. Отметим, соответствующее заявление Туск сделал после массированного ракетного удара по Украине.

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