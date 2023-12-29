Россия в очередной раз продемонстрировала, что у нее нет другой цели, кроме геноцида украинцев, отметил министр.

Страна-террорист Российская Федерация имеет достаточные запасы различных типов ракет, чтобы продолжать террор против мирных городов и гражданского населения Украины. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в социальной сети Facebook.

"Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки", - подчеркнул Умеров.

Глава оборонного ведомства отметил, что украинские власти продолжают работу с правительствами стран-партнеров по "предоставлению Украине достаточного количества средств ПВО, чтобы обезопасить наш народ от смертельной опасности будущих атак".

Он подчеркнул, что сегодняшним массированным обстрелом "снова и снова Россия демонстрирует всему миру, что не имеет иной цели, чем террор, чем убийства, чем геноцид украинцев".

Массированный удар РФ 29 декабря

Как сообщал УНИАН, 29 декабря российские захватчики совершили массированную ракетную и дроновую атаку против мирных украинских городов. Всего российскими оккупантами было запущено 158 воздушных целей. Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 целей. В частности, было сбито 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Попадания зафиксированы в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье и других городах.

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