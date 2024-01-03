Он отметил, что почти вся российская экономика "перешла на систему перевооружения военного времени", и Европа в этом плане сильно отстает.

В течение ближайших нескольких лет Россия может атаковать страны Европы. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Никто не может сомневаться, что со стратегической точки зрения Европа является объектом российской агрессии, и это произойдет тогда, когда преимущество России в военных возможностях станет очевидным", – цитирует его Rzeczpospolita.

По словам премьер-министра Польши, вместе с министром иностранных дел Радославом Сикорским он подготовил обращение в НАТО. Это связано с российской террористической атакой по Украине 29 декабря, когда одна из ракет РФ залетела на территорию Польши.

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"Вместе с министром иностранных дел Радославом Сикорским мы подготовили такую инициативу, призыв учесть потребности европейской оружейной промышленности. Не только ради возможной быстрой поддержки Украины. Не в последнюю очередь потому, что почти вся российская экономика перешла на систему перевооружения военного времени, и, конечно, Европа здесь сильно отстает. Мы захотим мобилизовать и использовать все доступные дипломатические средства и убеждения, чтобы заставить весь ЕС понять, что без радикально усиленных военных мер мы останемся далеко позади, а это значит одно: Европа подвергнется прямой российской атаке в следующие несколько лет", – подчеркнул Туск.

Угроза нападения РФ на Европу

Дональ Туск – не первый человек, который говорит об угрозе нападения России на Европу. Одна из европейских разведок также рассматривает этот сценарий, пишет BILD. Предполагается, что это может произойти в 2024-2025 годах, когда США окажутся "без лидера" из-за смены президента и не смогут быстро помочь партнерам сдержать российский удар.

В то же время генерал-лейтенант Игорь Романенко не исключает, что российские войска могут совершить нападение на страны-члены НАТО.

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