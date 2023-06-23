Завод планируют запустить в 2025 году.

Турецкая компания Baykar, которая выпускает ударные беспилотники Bayraktar, получила лицензионные разрешения от Турции на производство беспилотников TB2 и Akinci в Украине.

Об этом сообщил генеральный директор Халюк Байрактар, пишет Defense News.

"Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Baykar TB2 и Akıncı в Украине", – сказал Байкар.

Общий объем инвестиций, запланированных на строительство этих объектов, составляет 95,5 млн долларов. Завод планируется открыть в 2025 году.

Завод Baykar в Украине - что известно о проекте

В конце октября в СМИ появилась информация, что компания Baykar активно строит завод в Украине планирует завершить строительство за два года.

В феврале 2023 года Украина и Турция заключили соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Тогда же посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что владелец турецкой компании Baykar создал украинскую компанию, которая уже приобрела земельный участок под строительство завода по производству турецких беспилотников.

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