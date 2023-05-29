Россияне наладили борьбу против них, однако сначала оккупантам было очень тяжело.

В первые месяцы полномасштабного вторжения беспилотники Bayraktar TB2 часто использовались украинскими военными, однако в последнее время практически исчезли с поля боя.

Как заявил аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Центра военно-морского анализа Сэмюэль Бендетт для Insider, за 2022-й год почти все БпЛА были сбиты, а остальные выполняют лишь разведывательные задачи.

"Общая оценка дронов, таких как TB2, заключается в том, что они хорошо работают без сложных противовоздушных и электронных средств защиты. Как относительно медленный и низколетящий БПЛА, он может стать мишенью для ряда хорошо организованных систем ПВО – мы видели это в Ливии и Нагорном Карабахе", - сказал Бендетт.

Видео дня

Эксперт отмечает, что Россия в начале полномасштабного вторжения была уязвима к атакам Байрактаров, однако со временем адаптировалась к борьбе с ними. Оккупанты усовершенствовали средства электронной борьбы и правильным образом настроили свою ПВО.

"Как только российские военные собрались, они смогли сбить много TB2", – заявил Бендетт.

В прошлом году Украина заявила, что получила 50 беспилотников Bayraktar TB2 с начала российского вторжения, но к концу 2022 года они в основном исчезли с поля боя.

Бендетт отмечает, что для атак Байрактары пока не используются, однако в целях разведки – да. По его словам, украинские войска используют "усовершенствованную оптику и датчики" БпЛА, чтобы направлять другие беспилотники для атак, оставаясь вне зоны действия российских систем воздуха и РЭБ.

Беспилотники Bayraktar TB2: это стоит знать

Прошлой осенью в руководстве компании Baykar заявили, что готовы строить инфраструктуру в Украине для строительства БПЛА даже в условиях войны.

Проект задумывался еще до февраля 2022-го года и фирма не отказывается от своих планов. В феврале этого года глава СНБО Алексей Данилов объяснял, почему не видно видеодоказательств работы Байрактаров. Это связано с тем, что такая информация перестала афишироваться.

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