Оккупанты запугивают население на Запорожье / фото REUTERS

Российские оккупанты запугивают население Запорожской области смертной казнью, пытаясь подавить движение сопротивления.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух во время телемарафона.

"Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни. Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В это время оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы", - отметил он.

Как писал УНИАН, украинские партизаны в тылу вражеских российских оккупантов помогают ВСУ наносить смертельные удары. Так, в частности, по словам высокопоставленного украинского военного чиновника, партизаны, в состав которых входят гражданские или бывшие солдаты, предоставили информацию, которая способствовала атаке ВСУ на две российские базы на Херсонщине.

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Ранее американский Институт изучения войны выделил Мелитополь как центр партизанского движения. По информации городского головы Ивана Федорова, с начала оккупации местные патриоты провели более 20 успешных операций сопротивления оккупантам, повредили объекты критической инфраструктуры двойного назначения, предоставили ценный массив военной информации о дислокации оккупационных войск украинской разведке и ликвидировали более сотни оккупантов.

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