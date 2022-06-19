В то же время запорожские партизаны продолжают бороться против оккупации.

Российские оккупанты запугивают население Запорожской области смертной казнью, пытаясь подавить движение сопротивления.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух во время телемарафона.

"Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни. Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В это время оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы", - отметил он.

Как писал УНИАН, украинские партизаны в тылу вражеских российских оккупантов помогают ВСУ наносить смертельные удары. Так, в частности, по словам высокопоставленного украинского военного чиновника, партизаны, в состав которых входят гражданские или бывшие солдаты, предоставили информацию, которая способствовала атаке ВСУ на две российские базы на Херсонщине.

Ранее американский Институт изучения войны выделил Мелитополь как центр партизанского движения. По информации городского головы Ивана Федорова, с начала оккупации местные патриоты провели более 20 успешных операций сопротивления оккупантам, повредили объекты критической инфраструктуры двойного назначения, предоставили ценный массив военной информации о дислокации оккупационных войск украинской разведке и ликвидировали более сотни оккупантов.

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