Трамп пообещал снизить налоги для жителей Канады, если страна станет 51-м штатом США

Ранее новоизбранного президента США критиковали за его сомнительные заявления о Канаде.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что снизил бы налоги для граждан Канады более чем на 60%, если бы страна согласилась стать 51-м штатом Америки. Об этом будущий глава Вашингтона написал в своей соцсети Truth Social.

"Налоги для граждан слишком высоки, но если бы Канада стала нашим 51-м штатом, налоги их граждан были бы сокращены более чем на 60%, их бизнес немедленно удвоился бы, и они имели бы военную защиту, как ни одна другая страна в мире", - заявил он.

Также Трамп упомянул Гренландию, которая находится под контролем Дании. Новоизбранный президент подчеркнул, что этот остров необходим для целей национальной безопасности Штатов. Он добавил, что и местные жители хотели бы находиться в ведении США.

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Кроме того, Трамп написал, что его огорчает то, что США вкладывали миллиарды долларов в ремонт Панамского канала, но им "незаконно руководят замечательные солдаты Китая".

Заявления Дональда Трампа о Канаде

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп предлагал Канаде стать 51-м штатом Америки. Помимо этого он назвал премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором Великого государства Канада".

Позже 40-летний сын будущего президента США, Эрик Трамп, опубликовал в соцсетях шуточное изображение, на котором американский лидер "покупает" на Amazon Канаду, Гренландию и Панамский канал. Он подписал пост фразой "Мы вернулись!".

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