Вашингтон готовил масштабную эвакуацию.

Соединенные Штаты Америки в начале полномасштабной войны готовились эвакуировать своих граждан из Украины, поскольку были убеждены, что Киев падет в течение трех дней.

Об этом рассказал польский журналист Збигнев Парафянович в своей книге Polska na wojnie ("Польша на войне"). Согласно его данным, Белый дом намеревался вывезти из страны 40 тысяч человек, в том числе всю украинскую политическую элиту и истеблишмент.

Советник Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан наиболее скептически оценивал шансы Украины. Из-за этого у него возникали споры с главой управления президента Польши по международной политике Якубом Кумочем, который был убежден в победе страны.

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Из-за этих сомнений Штаты не хотели поставлять Украине тяжелую технику, а позже - истребители, пишет журналист. Передачу танков Т72 согласовали только после встречи Байдена и Дуды.

Другие факты из книги "Польша на войне":

Ранее журналист рассказал, как самолет, в котором польский президент летел на встречу с Байденом, экстренно посадили из-за неполадок. Тогда Польша рассматривал вариант с покушением на Дуду.

Также он заявляет, что после нападения РФ на Украину Лукашенко рассматривал возможность побега из страны через Польшу.

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