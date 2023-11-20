Также на борту был глава Генштаба Вооруженных сил Польши.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, весной 2022 года, Польша расследовала возможное покушение на президента и начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны.

Об этом рассказал польский журналист Збигнев Парафянович в своей книге Polska na wojnie ("Польша на войне"). 25 марта Анджей Дуда и генерал Раймунд Анджейчак летели в Жешув на встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

В какой-то момент новому Boeing 737-800 NG пришлось совершить аварийную посадку. Пассажиры заявляют, что они были "близки к смерти" из-за неисправности триммера - пилотам пришлось бороться с ручками управления. После посадки делегация пересела на другой самолет.

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Тогда в качестве одной из вероятных причин рассматривалась возможность диверсии или покушения на убийство.

Катастрофа Ту-154 в Смоленске

Напомним, 10 апреля 2010 года возле российского аэродрома "Смоленск-Северный" разбился польский правительственный самолет. Делегация следовала на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

На борту находились 96 человек. Тогда погиб президент Польши Лех Качиньский и его супруга, военное командование страны, политики, а также общественные и религиозные деятели.

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