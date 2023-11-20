В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, весной 2022 года, Польша расследовала возможное покушение на президента и начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны.
Об этом рассказал польский журналист Збигнев Парафянович в своей книге Polska na wojnie ("Польша на войне"). 25 марта Анджей Дуда и генерал Раймунд Анджейчак летели в Жешув на встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.
В какой-то момент новому Boeing 737-800 NG пришлось совершить аварийную посадку. Пассажиры заявляют, что они были "близки к смерти" из-за неисправности триммера - пилотам пришлось бороться с ручками управления. После посадки делегация пересела на другой самолет.
Тогда в качестве одной из вероятных причин рассматривалась возможность диверсии или покушения на убийство.
Катастрофа Ту-154 в Смоленске
Напомним, 10 апреля 2010 года возле российского аэродрома "Смоленск-Северный" разбился польский правительственный самолет. Делегация следовала на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.
На борту находились 96 человек. Тогда погиб президент Польши Лех Качиньский и его супруга, военное командование страны, политики, а также общественные и религиозные деятели.