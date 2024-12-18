По словам премьер-министра Словакии, Украина может быть транзитером газа, владельцем которого будет кто-то другой.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 19 декабря встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить продолжение поставок газа через Украину. Об этом сообщил сам Фицо, передает Reuters.

Во время заседания парламентского комитета политик заявил, что в то время, как украинское правительство отказалось продлевать транзитный контракт с российским "Газпромом" из-за войны между двумя странами, есть альтернативы, которые позволят сохранить газовый маршрут открытым в 2025 году.

"Я принимаю во внимание решение украинского правительства о том, что они не хотят продлевать контракт с "Газпромом". Но это не означает, что мы не можем получать газ с востока. У нас есть решение... что Украина не будет транзитером российского газа, но будет транзитером газа, владельцем которого будет кто-то другой", - подчеркнул Фицо.

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По его словам, Словакия нуждается в поддержке Комиссии для таких договоренностей, поэтому их он и обсудит с фон дер Ляйен.

В Reuters напомнили, что Словакия получает от "Газпрома" около 3 млрд кубометров газа в год через Украину, что покрывает большую часть потребностей страны.

Фицо добавил, что общие потоки через Украину могут оставаться на уровне 14-15 млрд кубометров. Этот объем включает газ, поступающий в Австрию и Чехию.

Зависимость Европы от российского газа - что известно

Ранее заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт заявил, что его страна надеется, что Европе все же удастся постепенно достичь полной независимости от российского газа после того, как закончится контракт на транзит между РФ и Украиной.

Когда он вспоминал об усилиях некоторых европейских, в частности Венгрии и Словакии относительно того, чтобы Украина продолжила транзит российского газа, он отметил, что "давление идет только от одной или двух стран".

В то же время издание Politico писало, что ведущие энергетические компании Центральной Европы обратились к главе ЕС Урсуле фон дер Ляйен с просьбой продлить соглашение о транзите российского газа через Украину. По их словам, прекращение соглашения может "усложнить поставки газа" и "привести к повышению цен на "голубое топливо" для европейских потребителей".

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