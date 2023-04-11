Там заверили, что будут выполнять свои обязательства согласно международному и уголовному праву.

Президента РФ Владимира Путина арестуют в случае его визита в Австрию.

Об этом заявила министр по делам Евросоюза и Конституции в правительстве страны Каролина Эдтштадлер в интервью Tagesspiegel. Она отметила, что объявление и выдаче ордера на арест Международным уголовным судом означает, что если бы Путин "ступил на австрийскую землю, то должен был бы быть арестован".

"Австрия будет выполнять свои обязательства согласно международному и уголовному праву", - заверила Эдтштадлер.

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Ордер на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за принудительный вывоз украинских детей на российскую территорию.

Позиция Австрии по войне в Украине

У австрийских властей весьма противоречивая позиция относительно войны в Украине. Например, в январе глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что РФ всегда будет важной для европейских стран, и это бред, если кто-то думает иначе.

При этом Австрия принимает украинских беженцев. А 17 марта стало известно, что страна присоединилась к международной коалиции по созданию спецтрибунала для России.

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