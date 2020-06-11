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Трамп решил возобновить проведение предвыборных митингов

06:05, 11 июня 2020
Мир
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Дональд Трамп / фото REUTERS

Об этом сообщает НВ со ссылкой на CNN.

На следующей неделе Трамп собирается посетить штат Оклахома, а в ближайшие недели выступить с предвыборной речью еще в четырех штатах. В частности, называются штаты Флорида, Северная Каролина, Аризона и Техас.

«Мы начнем наши митинги вскоре. У нас потрясающее ощущение во время наших митингов», — заявил глава Белого дома.

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Последние предвыборные митинги в США проходили в начале марта до эпидемии коронавируса в стране. В данный момент количество зафиксированных случаев заболевания растет в 19 штатах, в 24 наблюдается снижение количества больных. В семи штатах ситуация с эпидемией вышла на плато.

Всего с начала эпидемии коронавируса болезнь была диагностирована в США у более чем 1,9 миллиона человек. Количество умерших превышает 112 тысяч.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Соперником Трампа от Демократической партии станет бывший экс-президент Джо Байден.

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