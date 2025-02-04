Трамп заявил, что если не сможет заключить сделку с Китаем, то пошлины будут "очень существенными".

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует провести переговоры с Китаем перед возможным введением 10-процентных пошлин.

Как пишет Bloomberg, Трамп сказал журналистам, что переговоры с Китаем состоятся "вероятно, в течение следующих 24 часов". В выходные он объявил, что пошлины против Китая вступят в силу в 12:01 вторника (19.01 по киевскому времени).

"Если мы не сможем заключить сделку с Китаем, то пошлины будут очень, очень существенными", - сказал Трамп.

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Позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила Fox News, что Трамп планирует поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином о "нелегальном китайском фентаниле, который убивает десятки тысяч американцев каждый год".

"Президент ясно дал понять Китаю, что мы не собираемся мириться с этим", - сказала она. "И я бы еще добавила, что многие тарифы, введенные президентом Трампом в первый срок, все еще действуют".

Ранее Министерство торговли Китая, в ответ на обещания Трампа ввести пошлины пообещало принять "соответствующие контрмеры", а также заявило, что Китай подаст жалобу во Всемирную торговую организацию.

Трамп вводит пошлины

Ранее Соединенные Штаты Америки объявили о введении значительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики (25%) и Китая (10%).

Однако позже стало известно, что Трамп отсрочил введение пошлин против Мексики. Это произошло после того, как страна согласилась отправить на границу дополнительные силы для борьбы с фентанилом и миграцией.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также сообщил, что Соединенные Штаты Америки на месяц отложат введение пошлин на импорт товаров из его страны. Тем временем Канада реализует план по защите границы стоимостью 1,3 миллиарда долларов

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