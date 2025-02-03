Также лидеры США и Мексики договорились сотрудничать в сфере безопасности.

Президент США Дональд Трамп отсрочил введение 25% тарифов против Мексики на один месяц после того, как провел разговоры со своей коллегой Клаудией Шейнбаум, пишет Bloomberg.

После того, как Шейнбаум сообщила об этом, а Трамп подтвердил такую информацию в своем посте в соцсетях, рынки выросли, а песо (валютная единица в Мексике - УНИАН) подорожал на 1,3% по отношению к доллару.

"Лидеры договорились, что Мексика отправит 10 000 офицеров Национальной гвардии на границу, чтобы помочь остановить поток фентанила и миграцию в США, что является ключевым требованием Трампа для избежания тарифов. Задержка с Мексикой подкрепляет мнение о том, что Трамп рассматривает тарифы как переговорный ход, но все еще не желает причинять экономическую боль американцам, а Шейнбаум выиграет время, чтобы показать, что она является партнером для США, а не противником", - подчеркнули в издании.

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Оба лидера заявили, что их страны продолжат переговоры по тарифам в следующем месяце. Также на пресс-конференции Шейнбаум отметила, что договорилась с Трампом о более частых встречах. По ее словам, США также обязались работать над тем, чтобы в Мексику незаконно попадало оружие.

"Переговоры возглавят госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лутник, а также высокопоставленные представители Мексики", - написал Трамп в своем сообщении в Telegram.

В свою очередь издание The Washington Post уточнило, что Трамп во время переговоров отметил угрозу из-за контрабанды фентанила через границу.

"Этот опиоид, вызывающий сильную зависимость, за последние годы убил десятки тысяч американцев. Власти США утверждают, что мексиканские картели производят этот наркотик, используя химикаты, импортируемые из Китая и других стран", - отметили в издании.

Отмечается, что по сравнению с героином, кокаином или марихуаной, этот наркотик является очень компактным. Обычно его изготавливают в небольших лабораториях, некоторые из которых находятся в многоквартирных домах.

Политика Трампа - последние новости

Как писал УНИАН, лидеры ЕС готовят ответ на случай введения пошлин от США. Отмечается, что детали этих мер пока держат в тайне, чтобы не провоцировать Дональда Трампа.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что война в Украине и политика Трампа подталкивают Европу стать более независимой. По его словам, это подталкивает европейцев быть более сплоченными, более активными в реагировании на вопросы их коллективной безопасности.

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