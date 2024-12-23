Он планирует закрыть границу для мигрантов в первый день работы в Белом доме.

В первый день на посту президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп начнет крупнейшую в американской истории операцию по депортации.

С таким обещанием он выступил во время встречи с молодыми консерваторами в Финиксе (штат Аризона), передает New York Post. По его словам, эта операция будет больше той, которую провел 34-й американский лидер Двайт Эйзенхауэр:

"В свой первый день в Овальном кабинете я подпишу исторический ряд указов, чтобы закрыть нашу границу для нелегальных мигрантов и остановить вторжение в нашу страну. И в тот же день мы начнем крупнейшую операцию по депортации в американской истории".

Массовая депортация из США

Как известно, американский политик неоднократно говорил о своих планах депортировать нелегальных иммигрантов. Он назначил главой пограничной службы экс-исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы Тома Хомана.

Видео дня

По данным Reuters, в начале 2022 года на территории Соединенных Штатов находились примерно 11 миллионов иммигрантов, которые имели нелегальный или временный статус.

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