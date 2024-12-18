Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует выслать из страны миллион мигрантов на первых этапах реализации своей политики по депортации, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом.
По информации издания, Трамп уже обсуждал проблему мигрантов с властями Мексики и Сальвадора, однако не очень подробно.
Источники также сообщили, что переходная команда Трампа сейчас обратилась к правительствам Мексики и Сальвадора через закрытые каналы с просьбой принять некоторых из миллионов нелегальных мигрантов, которые должны быть высланы по плану президента массовой депортации.
"Эти разговоры имеют целью решить проблему, с которой сталкивается Трамп в своей депортационной политике: для того, чтобы выслать многих из примерно 11 миллионов нелегальных иммигрантов в США, ему нужны другие страны, которые бы их приняли. По словам людей, цель информационно-пропагандистской кампании - подготовить широкое понимание, чтобы детальная работа по депортации могла начаться сразу после вступления Трампа в должность", - объяснили в Bloomberg.
Советники отметили, что Трамп начнет с 1 миллиона людей в США, которые не имеют никаких оснований оставаться в стране из-за того, что они совершили преступления или имеют приказы о депортации после апелляций или процессов предоставления убежища.
В то же время в Мехико уже заявляли, что готовы к приему только мексиканских граждан в случае их депортации из США.
В свою очередь данные, собранные Институтом миграционной политики свидетельствуют о том, что десять стран, которые принимали депортированных из США за последние 10 лет, находятся в Латинской Америке. Только Мексика приняла по меньшей мере 1,7 млн человек - больше, чем другие совместно девять стран.
Политика Трампа - последние новости
Ранее издание Bloomberg сообщало, что компании Венгрии в отличие от своих других европейских коллег не боятся президентства Дональда Трампа, а наоборот надеются, что он спасет экономику страны, которая задыхается. По информации издания, если Трамп сможет быстро добиться прекращения войны между РФ и Украиной, то акции компаний Венгрии существенно вырастут.
В то же время The New York Times писало, что с приходом к власти в США Дональда Трампа становится очевидным, что эра военной поддержки Украины со стороны страны подходит к концу.
"За несколько недель, прошедших после избрания Трампа, некоторые из самых ярых сторонников финансирования войны в Украине со стороны республиканцев заметно изменили свой тон, чтобы соответствовать его позиции, хотя они продолжают говорить о важности поддержки самой страны", - говорится в материале.