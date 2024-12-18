Всего в США живет около 11 миллионов нелегальных иммигрантов.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует выслать из страны миллион мигрантов на первых этапах реализации своей политики по депортации, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом.

По информации издания, Трамп уже обсуждал проблему мигрантов с властями Мексики и Сальвадора, однако не очень подробно.

Источники также сообщили, что переходная команда Трампа сейчас обратилась к правительствам Мексики и Сальвадора через закрытые каналы с просьбой принять некоторых из миллионов нелегальных мигрантов, которые должны быть высланы по плану президента массовой депортации.

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"Эти разговоры имеют целью решить проблему, с которой сталкивается Трамп в своей депортационной политике: для того, чтобы выслать многих из примерно 11 миллионов нелегальных иммигрантов в США, ему нужны другие страны, которые бы их приняли. По словам людей, цель информационно-пропагандистской кампании - подготовить широкое понимание, чтобы детальная работа по депортации могла начаться сразу после вступления Трампа в должность", - объяснили в Bloomberg.

Советники отметили, что Трамп начнет с 1 миллиона людей в США, которые не имеют никаких оснований оставаться в стране из-за того, что они совершили преступления или имеют приказы о депортации после апелляций или процессов предоставления убежища.

В то же время в Мехико уже заявляли, что готовы к приему только мексиканских граждан в случае их депортации из США.

В свою очередь данные, собранные Институтом миграционной политики свидетельствуют о том, что десять стран, которые принимали депортированных из США за последние 10 лет, находятся в Латинской Америке. Только Мексика приняла по меньшей мере 1,7 млн человек - больше, чем другие совместно девять стран.

Политика Трампа - последние новости

Ранее издание Bloomberg сообщало, что компании Венгрии в отличие от своих других европейских коллег не боятся президентства Дональда Трампа, а наоборот надеются, что он спасет экономику страны, которая задыхается. По информации издания, если Трамп сможет быстро добиться прекращения войны между РФ и Украиной, то акции компаний Венгрии существенно вырастут.

В то же время The New York Times писало, что с приходом к власти в США Дональда Трампа становится очевидным, что эра военной поддержки Украины со стороны страны подходит к концу.

"За несколько недель, прошедших после избрания Трампа, некоторые из самых ярых сторонников финансирования войны в Украине со стороны республиканцев заметно изменили свой тон, чтобы соответствовать его позиции, хотя они продолжают говорить о важности поддержки самой страны", - говорится в материале.

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