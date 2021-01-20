На объединенной базе "Эндрюс" Трампа сопровождал почетный караул, военный оркестр и был произведен 21 залп из пушек.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который сегодня завершает выполнять свои полномочия, отправился в курортный городок Палм-Бич (штат Флорида) и пропустит инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена.

Телеканал CNN транслировал в прямом эфире прощальное выступление Трампа со взлетной полосы на объединенной базе Воздушных сил США "Эндрюс" (штат Мэриленд).

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Сначала Трамп с женой Меланией попрощался с Белым домом и на президентском вертолета Marine One отправились на базу "Эндрюс".

Как отмечают ведущие телеканала CNN, на южной лужайке возле Белого дома Трамп, прощаясь с небольшим количеством людей, которые сопровождали его отлет, выразил надежду, что "это будет недолгое прощание".

На объединенной базе "Эндрюс" Трампа сопровождал почетный караул, военный оркестр и был произведен 21 залп из пушек.

Трамп пригласил на свою прощальную церемонию друзей, союзников и бывших сотрудников его администрации. Также присутствовали близкие родственники Трампа, его дети и внуки. В частности, его дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, дочь Тиффани, сыновья Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп, Бэррон Трамп. Все гости провожали Трампа аплодисментами и словами благодарности "мы любим тебя». В ответ Трамп сказал, что тоже всех любит.

Он также заявил, что для него была большая честь и привилегия быть президентом.

"Я всегда буду бороться за вас, я буду наблюдать, я буду слушать и я скажу вам, что будущее этой страны никогда не было лучше. Я хочу новой администрации большой удачи и большого успеха", - подчеркнул Трамп.

Также он пообещал, что "вернется тем или иным образом".

С краткой прощальной речью также выступила первая леди США Мелания Трамп, которая поблагодарила всех за поддержку.

Трамп и его супругаа взошли по красной дорожке на борт самолета, который отправился во Флориду.

В Палм-Бич Трамп должен прибыть до начала официальной церемонии инаугурации Джо Байдена.

Инаугурация Байдена: что известно

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Автор: Виталий Саенко