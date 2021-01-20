Трамп отправился на президентском вертолете Marine One в направлении объединенной базы Воздушных сил США "Эндрюс".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который сегодня завершает выполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон.

Прощание Трампа с Белым домом транслировалось в прямом эфире на телеканале CNN.

Читайте также"Горжусь, что не начал новых войн": Трамп выступил с прощальным обращением (видео)

Примерно в 7:55 по местному времени (14:55 по Киеву) на южной лужайке возле Белого дома приземлился президентский вертолет Marine One. В 8:13 (в 15:13 по Киеву) Трамп и первая леди США Мелания Трамп вышли из Белого дома и попрощались с незначительным количеством людей, которые наблюдали за их отлетом.

Из Белого дома Трамп отправился на вертолете в направлении объединенной базы Воздушных сил США "Эндрюс" (штат Мэриленд), где намерен выступить с речью. Таким образом, он не будет встречать избранного президента США Джо Байдена в Белом доме перед официальной церемонией инаугурации.

После выступления с речью Трамп намерен на самолете отправиться в курортный городок Палм-Бич (штат Флорида).

На объединенной базе "Эндрюс" Трампа будут сопровождать почетный караул, военный оркестр и будет совершен 21 залп из пушек.

Трамп взойти на борт самолета, шагая по красной дорожке.

В то же время, когда он покидал Белый дом, Байден и избранная вице-президент Камала Харрис готовились отправиться на молебен в Собор Святого апостола Матвея в Вашингтоне.

Справка УНИАН. Дональд Трамп является 45-м президентом США, заняв этот пост 20 января 2017 года. Во время осенних президентских выборов он проиграл демократу Джо Байдену.

За время своего президентства Трампу дважды пытались объявить импичмент. Первую процедуру Палата представителей инициировала 24 сентября 2019 года. Трампа обвинили в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью возобновить расследование против сына Джо Байдена Хантера. В феврале 2020 года Сенат США оправдал Трампа.

Вторая процедура импичмента была инициирована 13 января в связи со штурмом Капитолия. Тогда сторонники Трампа устроили масштабные беспорядки и ворвались в здание Конгресса. В результате столкновений погибли 5 человек, из них 1 полицейский.

Инаугурация Байдена

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко