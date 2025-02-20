Президент США обвиняет в кровопролитной войне не Путина, а украинского лидера.

Очерняя президента Украины Владимира Зеленского и перекладывая вину за войну с Москвы на Киев, американский лидер Дональд Трамп, похоже, готовит почву для прекращения поддержки союзника, подвергшегося нападению, пишет The New York Times.

"Пытаясь договориться о мирном соглашении с Москвой, Трамп переписывает историю вторжения России в соседнюю страну… Украина в этой версии не жертва, а злодей. И Зеленский не Уинстон Черчилль наших дней, а "диктатор без выборов", который каким-то образом сам начал войну и обманом заставил Америку помочь", - говорится в публикации.

Акцентируется, что резкий обмен заявлениями между Трампом и Зеленским продемонстрировал, как много изменилось с инаугурацией нового президента в Вашингтоне. Даже для Трампа, который никогда не был поклонником Украины и давно выражал восхищение Путиным, язвительность, высказанная в адрес Зеленского, вызвала удивленные возгласы по обе стороны Атлантического океана.

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Как отметили в NYT, высказанное Трампом - "поразительное искажение реальности". В статье указывается, что Зеленский не уговаривал Штаты дать ему денег "на войну", и что он изначально был избран с большим перевесом голосов в 2019 году на выборах, которые международное сообщество считало свободными и справедливыми:

"В отличие от Путина, настоящего диктатора, который оставался у власти четверть века на выборах, которые многие считали фарсом".

И согласно новому опросу, как добавили в публикации, у Зеленского рейтинг одобрения в 57%, что выше, чем у Трампа.

В NYT акцентировали, что многие американцы действительно могут возражать против инвестирования денег налогоплательщиков в чужую войну, однако Трамп идет дальше - он подвергает сомнению законность того, что Украина является пострадавшей стороной:

Несколько раз за последние дни он выражал глубокую обеспокоенность тем, сколько людей было убито, и какая часть страны была разрушена. Однако при этом он указывает на Зеленского, а не на Путина, как на автора всей этой бойни".

Все эти нападки вызвали возмущение среди европейских лидеров, демократов в Вашингтоне и даже нескольких республиканцев, которые были готовы высказаться.

"Украина не "начала" эту войну. Россия начала ничем не спровоцированное и жестокое вторжение, унесшее сотни тысяч жизней. Дорога к миру должна быть построена на правде", - заявил бывший вице-президент Трампа Майк Пенс.

А экс-заместитель советника по национальной безопасности в первой администрации Трампа Чарльз М. Купперман сравнил его действия с действиями премьер-министра Великобритании, который пытался умиротворить Адольфа Гитлера, согласившись отдать ему часть Чехословакии:

"Имя Трампа войдет в историю как капитулянта, такого же, как Невилл Чемберлен".

В то же время в Москве такому повороту событий обрадовались.

Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов"

Напомним, 18 февраля Дональд Трамп обвинил Украину в том, что это она начала войну, и раскритиковал Зеленского.

19 февраля он продолжил публичную критику украинского лидера, уличив его в разбазаривании помощи от США и в диктатуре:

"Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается - это играть на Байдене "как на скрипке". Диктатор без выборов".

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