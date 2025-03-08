Риторика Трампа постепенно становится все более агрессивной, а противоречия становятся ярко выраженными.

Президент США Дональд Трамп довольно часто делает громкие заявления, которые могут выходить далеко за пределы внутренней политики Вашингтона. Иногда такие высказывания противоречат друг другу, что является необычной риторической тактикой американского лидера.

В The New York Times выяснили, зачем Трамп делает спорные заявления, которые могут не соответствовать реальности. Правда оказалась более сложной, чем может показаться на первый взгляд.

Отмечается, что с момента возвращения в Белый дом Трамп постоянно меняет свои позиции, противореча самому себе, иногда даже в один и тот же день. Эти несоответствия представляют американским гражданам дуэльные версии, позволяя людям выбирать, чему верить в намерениях президента.

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В издании обратили внимание на то, что риторика Трампа постепенно становится все более наглой и агрессивной. Вместе с этим противоречия становятся более ярко выраженными.

"Он так много говорит, что его невозможно прижать к стенке. Смысл не в том, чтобы противоречить, а в том, чтобы прикрывать правду. Реальность нашего современного информационного мира такова, что вы можете выбирать то, во что хотите верить. Он инстинктивно это понимает", - заявила профессор истории из Принстона и редактор книги-эссе о первом президентском сроке Трампа Джулиан Зелизер.

В издании напомнили, что уже спустя несколько часов после вступления в должность президента США Трамп помиловал участников беспорядков в Капитолии, которые произошли 6 января 2021 года. Это противоречит его декларируемой поддержке правоохранительных органов, так как тогда протестующие нападали на сотрудников полиции.

Кроме того, в первые недели своего правления Трамп пренебрежительно отозвался о политике многообразия, равноправия и инклюзивности. Он даже обвинил усилия по обеспечению многообразия в Федеральном управлении гражданской авиации в смертельной авиакатастрофе над рекой Потомак. Тем не менее спустя несколько часов американский лидер пошел на попятную.

"Нам нужны самые компетентные люди. Нам все равно, какой они расы", - сказал тогда Трамп.

В издании подчеркнули, что в прошлом месяце Трамп сделал ошеломляющее заявление о том, что США будут стремиться захватить сектор Газа, навсегда вытеснить палестинское население и восстановить приморский анклав в качестве "Ривьеры Ближнего Востока". После того, как американский лидер столкнулся с недовольством среди американских граждан, он заявил, что это была всего лишь рекомендация.

Помимо этого Трамп предлагал Гренландии принять решение стать собственностью США во время своего выступления в Конгрессе. Позже он сказал, что Вашингтон "в любом случае получит контроль над островом".

Говоря об Украине, Трамп также не сдерживается в формулировках. Например, в своей соцсети Truth Social он называл президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Уже во время встречи с украинским лидером в Овальном кабинете глава Вашингтона заявил журналистам, что не верит, чтобы он так говорил о Зеленском.

Один из помощников Трампа рассказал журналистам, что двусмысленность президента США в отношении Ближнего Востока и Украины направлены на то, что подтолкнуть оба региона к миру. Тем не менее у такого подхода есть и минусы.

"Как только вы подрываете последовательность, общее ощущение реальности, вы подрываете основу демократии. Если нет общего чувства реальности, мы не можем коллективно принимать решения. Поэтому единственным человеком, принимающим решения, будет главный разрушитель", - объяснил Джейсон Стэнли, профессор Йельского университета, автор книг о пропаганде и стирании истории.

Другие громкие заявления Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Украине тем, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса, если Киев не продемонстрирует то, что хочет положить конец войне. При этом он уверен, что Россия, постоянно атакующая Украину, хочет мира.

Кроме того, Трамп объяснил, почему ему легче работать с Россией, чем с Украиной. Президент США отметил, что Украина и Россия несут огромные потери на поле боя.

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