Есть предварительные признаки того, что правительства стран, где лидеры занимают проукраинскую позицию, получают прирост поддержки.

Правые популистские партии Европы разделились во мнениях относительно того, насколько дистанцироваться от давления президента США Дональда Трампа на Украину. Некоторые из них опасаются, что солидарность с американским лидером может навредить их усилиям по расширению внутренней поддержки, пишет The Guardian.

Отмечается, что сильнее всего беспокойство по поводу отношения Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому и зловещего наступления авторитаризма со стороны администрации США проявляется среди популистских партий в Западной Европе и некоторых скандинавских странах. В Восточной Европе же поддержка американского лидера не ослабевает, так как часть электората в этом регионе относится к России с симпатией.

В издании обратили внимание на то, что есть предварительные признаки того, что правительства стран, где лидеры занимают проукраинскую позицию, получают прирост поддержки. Например, премьер-министр Дании Метте Фредериксен имеет самый высокий рейтинг в опросах за год. Ранее она вступила в конфликт с Трампом из-за его притязаний на Гренландию.

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Британский премьер Кир Стармер также пережил "мини-возрождение" во внутренней подержке. В издании подчеркнули, что более 53% избирателей Реформистской партии относятся к Трампу неблагоприятно.

"Некоторая дезориентация популистов заключается в том, что они сосредоточены на внутренних проблемах, чтобы использовать новые коалиции. Что это означает для внешней политики, так это то, что она оставляет огромный знак вопроса. Нет четкой дорожной карты, разве что они сознательно идут на трансакции или нетрадиционные действия. Любая политика - это внутренняя политика, но для популистов это вдвойне важно, потому что они так нацелены на создание новых внутренних коалиций", - рассказал журналистам содиректор Центра геополитики профессор Уильям Херст.

По его словам, естественные соратники Трампа находят это сложным. Например, Ингер Стойберг, лидер правой партии "Демократы Дании", которая раскритиковала Трампа за то, как он общался с Зеленским во время их встречи в Овальном кабинете.

"Шокирующие и гротескные сцены из Белого дома в США. Это не те США, которые я знаю и люблю! Теперь мы должны поддержать Украину и украинский народ", - написала Стойберг в соцсетях вскоре после завершения встречи Трампа и Зеленского.

В издании поделились, что некоторые европейские политики до сих пор не до конца определились, какую позицию занять. Они пытаются балансировать между поддержкой Украины и симпатией к администрации президента США.

Например, председатель ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен раскритиковала отказ Трампа от военной помощи Украине. Она заявила, что это "жестокий шаг" по отношению к украинским военным. Помимо этого политик напала на президента Франции Эмманюэля Макрона за его "нереалистичный план европейской обороны" и идею отправить французских военных на украинскую землю.

Кроме того, в издании рассказали, что лидер ультраправой партии "Партия свободы" в Нидерландах Герт Вилдерс также был недоволен ссорой Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. Тем не менее он подчеркнул, что "антитрамповские настроения" не выгодны для Европы. По его словам, "без США не будет ни мира, ни граждан".

Испанская партия "Голос" также колеблется. В издании отметили, что лидер партии Сантьяго Абаскаль говорил о том, что Зеленский является "примером, героем и патриотом для свободного мира". Несмотря на это, он нашел причины, чтобы возразить против отправки испанских войск в Украину после заершения войны.

"Испанские войска должны быть поставлены на службу тем, кто привел к войне, обрекая нас на энергетическую зависимость, тем самым отдавая нас на милость Путина? Испанские войска на службе у тех, кто оставил Европу беззащитной, ликвидировав ее внешние границы? Испанские войска на службе у тех, кто оставил европейцев на милость исламистов? Абсолютно нет", - сказал он.

В затруднительном положении оказалась и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она поддерживает Украину, но одновременно имеет тесные связи с Трампом, отметили в издании.

Журналисты напомнили, что Мелони поддерживает дополнительные европейские военные расходы, но выступает против введения европейских миротворческих сил в Украину.

Трамп и Европа - важные новости

Ранее издание The New York Times писало, что Европа находится в эмоциональном шоке и предполагает начало новой эры на фоне геополитических изменений в мире, которые в основном связаны с политикой президента США Дональда Трампа. Остается открытым вопрос, насколько далеко зайдет симпатия России к Трампу и его отказ от традиционных союзников.

Кроме того, в The Wall Street Journal сообщали, что политика Трампа вынудила даже Германию задуматься о ядерном оружии. Если на американский ядерный зонтик полагаться больше нельзя, нужно искать другой или создавать свой.

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