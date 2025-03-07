Несмотря на то, что РФ продолажает атаковать Украину, США не намерены возобновлять помощь Киеву, пока не убедятся, что украинцы хотят мира. И вообще США могут самоустраниться от этого конфликта. Об этом заявил президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
Так, на вопрос журналиста, не следует ли возобновить военную помощь Украине, раз уж Россия наносит удары, Трамп заявил, что "должен знать", что украинцы "хотят договориться" о мире.
"Я не знаю, хотят ли они положить конец войне. Если они не хотят положить конец войне, мы уйдем оттуда. И я делаю это (видимо, речь об остановке помощи Украине - УНИАН), чтобы остановить войну. Это важнее всего остального. (...) Я наблюдал за тем, что происходит в Европе в течение последней недели или около того. Это может закончиться Третьей мировой войной, если мы не уладим это", - заявил он.
По мнению Трампа, европейские страны не знают, как закончить войну в Украине. Президент США заверил, что уж он-то точно знает, что для этого требуется.
"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. И, знаете, он хочет закончить войну. И я думаю, что он будет более уступчивым, чем должен быть. И это очень хорошо. Это была война, которая не должна была начаться. Я говорил об этом с Владимиром. Украина была всегда в центре его внимания, но он ни за что не хотел туда идти. Он знал, что будут последствия. Но война всё-таки началась", - заявил Трамп.
Другие заявления Трампа
Как писал УНИАН, Трамп заявил, что ему сложнее работать с Украиной, чем с Россией, посскольку у Киева "нет козырей". При этом американский лидер констатировал, что Россия сейчас бомбит Украину, но он все равно верит словам Путина о стремлении к миру.
Однко незадолго до этого заявления Трампа опубликовал пост в соцсети, в котором призвал Москву немедленно пойти на переговоры и пригрозил новым экономическим ударом. В частности он заявил, что может ввести новые санкции и пошлины.