При этом Трамп уверен, что Россия, постоянно атакующая Украину, хочет мира.

Несмотря на то, что РФ продолажает атаковать Украину, США не намерены возобновлять помощь Киеву, пока не убедятся, что украинцы хотят мира. И вообще США могут самоустраниться от этого конфликта. Об этом заявил президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Так, на вопрос журналиста, не следует ли возобновить военную помощь Украине, раз уж Россия наносит удары, Трамп заявил, что "должен знать", что украинцы "хотят договориться" о мире.

"Я не знаю, хотят ли они положить конец войне. Если они не хотят положить конец войне, мы уйдем оттуда. И я делаю это (видимо, речь об остановке помощи Украине - УНИАН), чтобы остановить войну. Это важнее всего остального. (...) Я наблюдал за тем, что происходит в Европе в течение последней недели или около того. Это может закончиться Третьей мировой войной, если мы не уладим это", - заявил он.

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По мнению Трампа, европейские страны не знают, как закончить войну в Украине. Президент США заверил, что уж он-то точно знает, что для этого требуется.

"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. И, знаете, он хочет закончить войну. И я думаю, что он будет более уступчивым, чем должен быть. И это очень хорошо. Это была война, которая не должна была начаться. Я говорил об этом с Владимиром. Украина была всегда в центре его внимания, но он ни за что не хотел туда идти. Он знал, что будут последствия. Но война всё-таки началась", - заявил Трамп.

Другие заявления Трампа

Как писал УНИАН, Трамп заявил, что ему сложнее работать с Украиной, чем с Россией, посскольку у Киева "нет козырей". При этом американский лидер констатировал, что Россия сейчас бомбит Украину, но он все равно верит словам Путина о стремлении к миру.

Однко незадолго до этого заявления Трампа опубликовал пост в соцсети, в котором призвал Москву немедленно пойти на переговоры и пригрозил новым экономическим ударом. В частности он заявил, что может ввести новые санкции и пошлины.

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