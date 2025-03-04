Также колледжи, школы или университеты, где разрешены незаконные протесты, останутся без федерального финансирования.

Президент США Дональд Трамп заявил, что все федеральное финансирование будет прекращено для любого колледжа, школы или университета в стране, где разрешены незаконные протесты. Более того, агитаторов будут заключать в тюрьму, а если они иностранцы, их будут навсегда отправлять в страны, из которых они прибыли.

Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Все федеральное финансирование будет прекращено для любого колледжа, школы или университета, где разрешены незаконные протесты. Агитаторы будут заключены в тюрьму и/или навсегда отправлены в страну, из которой они прибыли. Американские студенты будут навсегда исключены из школы или, в зависимости от преступления, арестованы. Никаких масок! Благодарим вас за внимание к этому вопросу", - написал он.

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Напомним, что ранее администрация Трампа начала проверку федеральных грантов и контрактов Колумбийского университета в связи с информацией, что учебное заведение не смогло справиться с антисемитизмом во время студенческих пропалестинских протестов.

Другие заявления Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями об Украине, России и мирном соглашении. Он снова рассказал, что ждет от Киева большей благодарности.

Кроме того, Трамп набросился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. По словам американского лидера, Зеленский якобы "не хочет мира".

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