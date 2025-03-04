Европейские союзники считают, что Зеленскому, возможно, придется унижаться перед Трампом.

Европейские лидеры считают, что президент США Дональд Трамп пытается давить на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы заставить его извиниться и подписать соглашение о добыче полезных ископаемых. Об этом заявили люди, которые знакомы с этим вопросом, для Bloomberg.

Они отметили, что Великобритания и Франция в частном формате призывают Зеленского восстановить отношения с Трампом и считают, что американский президент до сих пор привержен мирному соглашению.

Также европейские союзники считают, что Зеленскому, скорее всего, придется унижаться перед Трампом, ведь простых извинений вряд ли будет достаточно, подчеркнул один из собеседников издания.

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Источники Bloomberg отметили, что план Великобритании и Франции предусматривает начальное перемирие между Россией и Украиной, чтобы позволить союзникам работать над долгосрочным мирным планом с коалицией европейских войск при поддержке гарантий безопасности со стороны США. По словам собеседников, это также дало бы немного времени понять, настроена ли Россия серьезно к прекращению своей агрессии против Украины.

"Проблема всех этих дискуссий заключается в том, что никто не сказал мне, как посадить россиян за стол переговоров, чтобы они пошли на какие-то уступки относительно того, каковы их максимальные цели на данный момент. Я думаю, что мы очень далеки от любого типа соглашения, любого типа прекращения огня", - считает сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм.

Помощь США для Украины - последние новости

Ранее издание CNN сообщило, что США остановили помощь Украине, чтобы добиться от Зеленского извинений за спор с Дональдом Трампом в Овальном кабинете 28 февраля. По информации журналистов, решение о прекращении помощи, которое было принято поздно вечером в понедельник, является стратегией давления на Украину.

В то же время во Франции раскритиковали приостановление военной помощи США для Украины. По словам министра правительства страны Бенджамена Хаддада, такое решение делает мир более далеким, потому что это только усиливает руку агрессора на земле.

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