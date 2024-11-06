По словам Шамшура, россияне делали ставку на победу на выборах президента США именно Трампа.

В Москве рассчитывают, что Дональд Трамп будет благосклонно относиться к российским интересам.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал Олег Шамшур, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенных Штатах Америки (2005-2010 гг.).

"Не секрет и не неожиданность, что россияне делали ставку на победу именно Дональда Трампа. И хотя и Медведев, и другие там российские пропагандисты сказали, что им Плана мира для Украины от Трампа недостаточно, очевидно, что то, что предлагает Трамп, - оно соответствует российским интересам", - отметил он.

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Шамшур добавил, что "совсем неслучайно некоторые американские эксперты назвали этот план "планом Путина".

"То есть в Москве явно рассчитывают на то, что Трамп будет по крайней мере благосклонно относиться к российским интересам, и будет продвигать те идеи, которые могут помочь реализовать интересы и намерения России в этой войне", - сказал дипломат.

Он также отметил, что, так или иначе, а с Трампом нужно пытаться выстраивать отношения, исходя из того, что это президент на ближайшие четыре года. В то же время Шамшур напомнил, что Джозеф Байден останется президентом до конца своей каденции, поэтому "надо с ним говорить, чтобы максимально использовать те возможности, которые есть". "Реалистично, чтобы были использованы все те финансовые ресурсы, которые выделены для помощи Украине", - сказал он.

Победа Трампа на выборах - что известно

Как сообщалось, по данным Associated Press, Трамп победил на выборах президента США. Окончательное преимущество над Камалой Харрис ему принесла победа в штате Висконсин.

Всего Трамп набрал 277 из 270 необходимых для победы голосов выборщиков. В то же время Харрис пока имеет 224 голоса выборщиков. Поэтому шансов на победу у нее уже нет.

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