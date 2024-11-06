Маск, семья и богатые доноры: Трамп устроил вечеринку в честь выборов

Кандидат от Республиканской партии начал праздновать свою "победу" еще до объявления результатов выборов.

Республиканец Дональд Трамп собрал команду, семью и богатых доноров его кампании в элитной резиденции в Мар-а-Лаго. Оттуда политик и его гости следят за подсчетом голосов и начинают праздновать, хотя результаты в "шатких" штатах еще неизвестны, пишет New York Times.

Среди приглашенных гостей - миллиардер, основатель Tesla na Space X Илон Маск. Как ожидается, он проведет в Мар-а-Лаго ночь выборов вместе с Дональдом Трампом и его соратником Джей Ди Вэнсом.

Маск выступил одним из крупнейших финансовых спонсоров Трампа, пожертвовав около 119 миллионов долларов на супер PAC, созданный для поддержки кампании бывшего президента США. Кроме того, Маск использует свою платформу X (ранее известную как Twitter) с аудиторией более 200 миллионов подписчиков, чтобы популяризировать политические взгляды, созвучные со взглядами сторонников Трампа.

Видео дня

Маск подтвердил свое участие в событии во время аудиоразговора поздно вечером во вторник, уточнив, что только что проголосовал в Южном Техасе и отправляется во Флориду, чтобы поддержать Трампа на этом событии. Его присутствие является частью более широкой стратегии, в которой привлечение известных бизнес-лидеров и доноров добавляет энергии политической атмосфере Палм-Бич накануне важного этапа избирательной кампании, пишет The Washington Post.

По данным Page Six, Маск прибыл в Мар-а-Лаго со своим маленьким сыном.

Среди гостей были дочь Трампа Иванка с мужем Джаредом Кушнером. Среди других замеченных на собрании были Кейтлин Дженнер, Тиффани Трамп и ее муж Майкл Булос, а также сыновья кандидата от Республиканской партии Беррон Эрик и Дональд-младший.

"Там сумасшедшая охрана. Собаки, которые искали бомбы, зашли в автобус", - сообщил источник издания.

После Мар-а-Лаго все отправятся в конференц-центр округа Палм-Бич в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, на официальную ночь предвыборной кампании Трампа.

Выборы президента США - результаты

Результаты президентских выборов в США 2024 года пока остаются неопределенными, поскольку подсчет голосов продолжается в ключевых штатах.

Камала Харрис и Дональд Трамп ведут ожесточенную борьбу за 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Среди штатов, которые могут определить исход выборов, есть такие важные для обоих кандидатов штаты, как Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Аризона. Предварительные результаты свидетельствуют, что оба кандидата имеют шансы на победу, но большинство "шатких" штатов еще не завершили подсчет.

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