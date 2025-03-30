По словам Трампа, многи люди хотят, чтобы он это сделал.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает того, что он будет баллотироваться на третий срок в Белом доме. Такое заявление американский лидер сделал в интервью NBC News.

"Многие хотят, чтобы я это сделал. Но, я имею в виду, я в основном говорю им, что нам предстоит долгий путь, вы знаете, еще очень рано для администрации", - сказал Трамп журналистам.

Тем не менее американский лидер подчеркнул, что пока он сосредоточен на своем нынешнем президентском сроке. Говоря о будущем, Трамп заверил, что есть методы, с помощью которых он сможет баллотироваться на третий срок.

Видео дня

"Я не шучу, но пока еще слишком рано об этом думать", - добавил президент США.

В издании напомнили, что 22-я поправка к Конституции США, которая была принята после избрания Франклина Д. Рузвельта на четвертый срок в 1944 году, запрещает президентам США занимать свой пост более двух сроков.

Трамп хочет баллотироваться на третий срок - что известно

Напомним, что в феврале один из главных союзников президента США Дональда Трампа в Конгрессе, Энди Оглс из штата Теннесси, представил резолюцию, которая позволит новому главе Белого дома баллотироваться на третий срок. Он заявил журналистам, что Трамп "единственная фигура в современной истории, способная обратить вспять упадок нации и вернуть Америку к величию". По его словам, именно поэтому республиканцу стоит дать шанс стать главой Белого дома в третий раз.

Кроме того, опрос YouGov показал, что более 50% американцев уверены в том, что Трамп попытается пойти на третий срок. В Конгрессе США уже предложили эту инициативу, однако неизвестно, чем все это закончится.

Вас также могут заинтересовать новости: