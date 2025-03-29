При этом Бэннон не уточнил, по каким обвинениям Трампа могут отправить в тюрьму.

Если в США на следующих президентских выборах в 2028 году победит кандидат от демократов, то нынешний президент страны Дональд Трамп попадет в тюрьму.

С таким прогнозом выступил бывший советник самого Трампа Стив Бэннон, пишет The Hill. "Не дай Бог, мы не победим в 28-м, президент Трамп сядет в тюрьму", - сказал Бэннон.

"Мы на войне, и то, что произошло за последние 72 часа - если вы не понимаете, что мы ведем политическую войну, вы не проснулись", - заявил он.

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При этом Бэннон не уточнил, по каким обвинениям Трампа могут отправить в тюрьму. Он также предупредил, что демократы попытаются отстранить Трампа от должности, если вернут себе Палату представителей в следующем году.

"Мы обманываем себя, если не думаем, что демократы делают все возможное, чтобы остановить Трампа, чтобы заставить Палату представителей любыми необходимыми средствами объявить ему импичмент", - отметил он.

Издание добавило, что шквал действий Трампа после инаугурации в январе подстегнул множество судебных исков. Суды неоднократно приостанавливали действия, такие как массовые увольнения федеральных служащих и масштабные меры по иммиграции.

"Трамп и его союзники пошли в атаку на судей, стоящих у них на пути, подогревая опасения по поводу конституционного кризиса, если его администрация начнет игнорировать судебные постановления", - написало издание.

Дела против Трампа

В конце прошлого года стало известно, что в США закрывают ключевое уголовное дело против Трампа, остальные тоже под вопросом. Трамп не признан невиновным, просто он стал президентом, а значит его больше нельзя наказывать.

А несколько дней назад суд временно запретил администрации президента США Дональда Трампа закрывать "Радио Свобода".

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