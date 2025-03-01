В Конгрессе США уже предложили эту инициативу, однако неизвестно, чем все это закончится.

Согласно опросу YouGov, в котором приняли участие 2900 человек, 52% американцев считают, что президент США Дональд Трамп попытается остаться на третий срок. В частности, 21% опрошенных из этого числа сказали, что он "определенно" попытается, другие 31% американцев заявили, что он "вероятно" пойдет на этот шаг.

"Должен ли я снова участвовать в выборах? Вы мне скажите", — заявил Трамп на мероприятии, посвящённом Месяцу афроамериканской истории, пишет The Hill. При этом отмечается, что в Конституции США указано, что президентам запрещено "быть избранными на пост президента более двух раз".

Также в опросе 16% респондентов заявили, что президент "вероятно, не" будет пытаться остаться на третий срок, а 18% ответили, что он "определённо не" будет этого делать.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Конгрессе США предложили разрешить Трампу баллотироваться на третий срок. Инициатором стал конгрессмен Энди Оглс из штата Теннесси, который является сторонником нынешнего лидера США.

Кроме того, после ссоры с Зеленским Трамп может прекратить всю помощь Украине. Это касается и тех поставок боеприпасов и оборудования, которые были разрешены и оплачены во время президентства Джо Байдена.

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