Инициатором стал конгрессмен Энди Оглс из штата Теннесси, который является сторонником Трампа.

Один из главных союзников президента США Дональда Трампа в Конгрессе представил резолюцию, которая позволит новому главе Белого дома баллотироваться на третий срок, сообщает Fox News.

Отмечается, что инициатором стал конгрессмен Энди Оглс из штата Теннесси, который является сторонником нынешнего лидера США. Он предложил внести поправку в Конституцию, которая позволит президенту занимать свой пост три срока, но не более двух четырехлетних сроков подряд.

"Никто не может быть избран на пост президента более трех раз, а также не может быть избран на дополнительный срок после избрания на два срока подряд, и никто, кто занимал пост президента или исполнял обязанности президента в течение более двух лет срока, на который президентом был избран другой человек, не может быть избран на пост президента более двух раз", - говорится в документе.

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В издании напомнили, что согласно 22-й поправке к Конституции США, ратифицированной в 1951 году, человеку нельзя занимать пост президента страны более двух сроков.

Энди Оглс заявил журналистам, что Трамп "единственная фигура в современной истории, способная обратить вспять упадок нашей нации и вернуть Америку к величию". По его словам, именно поэтому республиканцу стоит дать шанс стать главой Белого дома в третий раз.

В издании подчеркнули, что в конце 2024 года и сам Трамп высказывался по поводу третьего президентского срока перед республиканцами Палаты представителей. Тогда источники, которые присутствовали на мероприятии, сообщили журналистом, что он говорил не всерьез.

Политические решения Дональд Трамп - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Джона Ф. Кеннеди, Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Он обещал обнародовать эти документы еще во время своего первого президентского срока.

Кроме того, Трамп намерен сократить численность американских войск в Европе на 20%. По его словам, за содержание остальных солдат должны заплатить европейцы.

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