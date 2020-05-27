Twitter отметил как недостоверный пост Трампа, в ответ он обвинил соцсеть в "удушении свободы слова"

В соцсети отметили, что указанные посты президента США содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о процессах голосования на президентских выборах 2020 года.

Социальная сеть Twitter впервые в истории пометила сообщение президента государства как "недостоверное".

Речь идет о двух сообщениях главы Белого дома Дональда Трампа, в которых он раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента через почту из-за эпидемии коронавируса, передает НВ.

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"Нет никакого шанса (ноль), что голосование по почте может привести к чему-либо, кроме фальсификации. Почтовые ящики будут грабить, бюллетени будут подделывать и распечатывать. Губернатор Калифорнии хочет направить бюллетени избирателям, но они не будут понимать, где их получить… Это будут подделанные выборы. Никогда!", - заявил Трамп.

Twitter отметил посты Трампа и ;призвала пользователей узнать больше информации о голосовании на дому.

"Эти твиты содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о процессах голосования и были помечены для обеспечения дополнительного контекста вокруг избирательных бюллетеней", - сообщила в комментарии CNN представитель Twitter.

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В ответ на это, президент США обвинил социальную сеть Twitter в "удушении свободы слова".

"Twitter вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят о недостоверности моих постов о выборах через почту, что приведет к коррупции и подтасовке. Свои утверждения они базируют на заявлениях фейковых CNN и подвластных компании Amazon Washington Post. Twitter душит свободу слова, и я, как президент, не позволю этому произойти", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что вероятный кандидат от Демократической партии Джо Байден опередил действующего президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке.

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