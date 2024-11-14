Издание напомнило, что ранее Путин и Трамп не могли договориться по основным вопросам.

Публичные "теплые" отношения избранного президента Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина скрывают более глубокую напряженность, пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что во время первого срока Трампа связь между Вашингтоном и Москвой только ухудшилась.

"Путин и Трамп не смогли договориться по основным вопросам, таким как контроль над вооружениями, сотрудничество в сфере безопасности и продолжение поддержки США Украины, куда российские войска вторглись в 2014 году. Россия стремилась к соглашениям по тактическому и межконтинентальному ядерному оружию и к сделке, которая каким-то образом удовлетворила бы требования Москвы о том, чтобы Украина оставалась нейтральной и не входила в НАТО", - говорится в статье.

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Экс-представитель США в НАТО при Трампе Курт Волкер уверен, что что "теплые" слова избранного президента в адрес Путина маскируют более меркантильную тактику переговоров:

"Если посмотреть на его (Трампа - УНИАН) первый срок, у него были очень теплые комментарии в адрес Путина. В то же время он снял эмбарго на поставки оружия Украине".

По его мнению, Трамп не демонизирует человека, с которым разговаривает, поскольку "хочет заключить сделку".

Как пишет WSJ, сейчас Трамп и Путин вернулись к теплой публичной риторике, но "товарищество скрывает более глубокую напряженность".

"Путин не готов ни к какому предметному разговору вокруг любого возможного мирного плана, потому что он не готов идти ни на какие уступки. Точка. Он считает, что у него достаточно финансовых и эмоциональных ресурсов, чтобы продолжать", - заявил опытный наблюдатель за Россией Андрей Колесников.

Хотя Трамп пообещал прекратить войну в Украине еще до принятия присяги, Путин уже обозначил основу, на которой он готов сесть за стол переговоров, отмечает WSJ:

"Путин хочет огромных территориальных уступок от Украины и гарантий того, что Киев не вступит в НАТО. Помимо этого, он также хочет смягчения масштабных санкций США".

Как заявил один бывший дипломат США в России, Путин считает, что на поле боя у него "все хорошо", и даже больший дипломатический контакт с Трампом не обязательно приведет к тому, что он смягчит свое поведение.

Переизбрание Трампа - реакция Путина

Напомним, как писал УНИАН, Путин публично поздравил Трампа с победой на выборах президента США:

"Пользуясь случаем, я хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ".

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