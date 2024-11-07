Ранее в Кремле отриацали, что Путин будет поздравлять Трампа.

Российский диктатор Владимир Путин публично поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Соответствующее заявление он сделал на заседании политического клуба "Валдай".

"Пользуясь случаем, я хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ", – заявил Путин.

Кроме того российский диктатор заверил, что ему "не зазорно" самостоятельно позвонить Трампу, но он не будет делать этого потому, что западные лидеры в какой-то момент перестали ему звонить сами.

Реакция России на победу Трампа

Как писал УНИАН, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков публично заверил, что Путин не планирует поздравлять Трампа с победой, но готов к диалогу.

В довесок российский МИД заявил, что в Москве "не питают иллюзий" относительно избранного американского президента, поскольку американские элиты якобы слишком русофобские.

Однако российские оппозиционные СМИ выяснили, что не только Путин, но и многие российские топ-чиновники тайно поздравили Трампа с победой "через знакомых".

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