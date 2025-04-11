По словам источников, Трамп собирается усилить давление на РФ.

Президент США Дональд Трамп установил жесткие сроки для российского диктатора Владимира Путина для установления режима прекращения огня в Украине. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

По словам источников, Трамп дал Путину времени до конца апреля.

Уточняется, американский лидер был разочарован тем, что переговоры относительно мира в Украине за последние недели не достигли существенного прогресса. Отмечено, что в какой-то момент он заявил, что его "разозлили" комментарии Путина.

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По данным издания, согласно дедлайну Трампа, если к концу апреля не будет достигнуто прекращение огня в Украине, американский лидер может ввести дополнительные антироссийские санкции либо попросить Конгресс принять новый закон о санкциях.

"Мы узнаем достаточно скоро, в течение нескольких недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир или нет. Я надеюсь, что это так", - цитирует издание слова госсекретаря Марко Рубио, прозвучавшие на саммите НАТО в Брюсселе.

Давление Трампа на Путина

Как писал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что очень зол на Путина. По данным NBC News, он пригрозил усилить давление на Россию.

На фоне отсутствия прогресса в переговорах относительно перемирия 11 апреля представитель Трампа отправился в Россию. Ожидается, что Стив Уиткофф встретится с Путиным.

Днем, 11 апреля его заметили с переговорщиком Путина. В частности, представитель американского лидера вышел из отеля "Гранд Отель Европа" и сел в автомобиль вместе с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

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