Это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина.

Представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Россию и, как ожидается, встретится с Владимиром Путиным в пятницу, сообщает Axios со ссылкой на свои источники и данные FlightRadar.

Это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина. На прошлой неделе Уиткофф принял спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева в Вашингтоне.

Издание напоминает, что Трамп настаивает на прекращении огня в войне между Россией и Украиной и разочарован тем, что переговоры не достигли большого прогресса в последние недели.

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При этом, по данным Axios если к концу месяца перемирие не будет достигнуто, Трамп может перейти к дополнительным санкциям против России либо через исполнительную власть, либо попросив Конгресс принять новое санкционное законодательство.

11 апреля американские и российские дипломаты провели очередные дипломатические переговоры в Стамбуле, чтобы обсудить нормализацию отношений между странами.

Переговоры России и США

4 апреля государственный секретарь США Марко Рубио анонсировал, что США будут знать уже через недели, а не месяцы, готова ли Россия завершить войну в Украине.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что единственный пункт, который сейчас США могут обсуждать с россиянами - это прекращение огня в Украине. Она отметила, что другие вопросы не будут рассматриваться, пока не достигнуто главного.

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