Также в городе находится Путин.

В пятницу, 11 апреля, специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стивен Уиткофф находится в Санкт-Петербурге.

Российские СМИ опубликовали видео, на котором можно увидеть, что представитель американского лидера выходит из отеля "Гранд Отель Европа" и садится в автомобиль. Вместе с ним едет руководитель Российского фонда прямых инвестиций, переговорщик кремлевского правителя Кирилл Дмитриев.

Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что сегодня тот будет работать в Санкт-Петербурге. "Кремль проинформирует, если в графике Путина появится встреча со спецпосланником Трампа Уиткоффом", - добавил он.

Переговоры между США и Россией

Как известно, в начале апреля Уиткофф встречался с Дмитриевым для обсуждения возможного прекращения огня в Украине и улучшения отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией.

Тогда Дмитриев посетил Вашингтон, что стало первым визитом российского чиновника в США с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Сегодня западные СМИ сообщили, что представитель Трампа снова летит в Россию. Там он может встретиться с кремлевским правителем Путиным.

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