Он в очередной раз подчеркнул, что полномасштабной войны бы не было, если бы он был президентом США.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне пытаются остановить войну, которую РФ ведет против Украины, и "видят прогресс".

"Мы стремимся остановить эту войну. Каждую неделю погибает 2500 и более молодых людей. И россияне, и украинцы. Они не американцы, но они люди. Мы пытаемся это остановить", – заявил американский лидер.

Трамп выразил надежду, что скоро удастся положить конец боевым действиям в Украине. Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что полномасштабной войны бы не было, если бы он был президентом США.

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"Это так бессмысленно и ужасно. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом. Но это произошло, и нам выдали эту карточку. И я думаю, мы это остановим. Нам надо действовать. Мы должны это сделать. Надо двигаться быстрее. Как и с заложниками (речь идет о заложниках, захваченных ХАМАСом во время нападения на Израиль в октябре 2023 года, – ред.), у нас есть прогресс", – добавил он.

США и Украина: это стоит знать

Посол США в Украине Бриджит Бринк намерена уйти в отставку. В СМИ сообщают, что она уже начала прощаться с коллегами. Источники утверждают, что такое решение Бринк вызвано "необычным сочетанием" личных и политических проблем, включая решение Дональда Трампа разогнать Агентство США по международному развитию (USAID).

Между тем вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что уже 11 апреля начнутся консультации Украины и США по соглашению об украинских ресурсах. Деталей она не раскрыла.

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