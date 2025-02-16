Стармер хочет убедить Трампа в том, что Европа должна принять участие в переговорах по Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет наладить отношения между США и Европой на фоне углубляющейся трансатлантической напряженности по вопросам Украины и торговли, пишет Financial Times.

Отмечается, что 17 февраля Стармер примет участие в саммите, который проведет президент Франции Эмманюэль Макрон. На нем, в частности, планируют обсудить роль Европы в завершении войны в Украине на фоне признаков того, что президент США Дональд Трамп отодвигает континент на второй план.

Союзники Стармера рассказали журналистам, что Британия может отправить войска в Украину в рамках европейских усилий по обеспечению мира. Ожидается, что на встрече в Париже будет обсуждаться возможное развертывание миротворческих сил, которые будут размещены за будущей линией прекращения огня.

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Кроме того, в конце февраля Стармер планирует отправиться в Вашингтон, чтобы убедить Трампа дать возможность европейским странам быть вовлеченными в переговоры по Украине, добавили в издании. Также он хочет, чтобы президент США передумал вводить тарифы против европейских стран.

"Это момент, который случается раз в поколение для нашей национальной безопасности, когда мы сталкиваемся с реальностью современного мира и угрозой, с которой мы сталкиваемся со стороны России. Великобритания будет работать над тем, чтобы сохранить единство США и Европы. Мы не можем допустить, чтобы какие-либо разногласия в альянсе отвлекали от врагов, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Стармер.

В Даунинг-стрит поделились с журналистами, что после возвращения из Вашингтона премьер-министр Великобритании планирует встретиться с другими европейскими лидерами, среди которых президент Украины Владимир Зеленский.

Помимо этого Стармер пообещал найти путь к увеличению расходов на оборону Великобритании с 2,3% до 2,5% ВВП. Тем не менее он не уточнил, когда эта цель будет достигнута.

"До визита Трампа объявления точно не будет. Сначала мы должны завершить стратегический обзор обороны", - отметил один из союзников Стармера в разговоре с журналистами.

Напряженность между США и Европой - важные новости

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлогг заявил, что Штаты не ждут Европу за столом переговоров о завершении войны. Он отметил, что США не хотят повторить провал "Минска".

Кроме того, Трамп угрожал Европейскому Союзу введением тарифов. В ЕС уже пообещали "решительную реакцию", если это произойдет.

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