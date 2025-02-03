Давление на диктатора Путина и военная поддержка Украины должны приблизить мир, считает премьер Британии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к европейским союзникам на фоне угрозы президента США Дональда Трампа применить серьезные санкции против Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Мы все работаем, чтобы прекратить эту войну, но надо быть абсолютно четкими: мир наступит через силу. И мы должны делать все возможное, чтобы поддержать оборону Украины", - подчеркнул Стармер.

В то же время, по его словам, поддержка украинской обороны означает стабилизацию линии фронта и обеспечение необходимого украинцам военного обучения.

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"И именно поэтому в этом году Соединенное Королевство предоставит Украине больше военной поддержки, чем когда-либо прежде", - заверил Стармер.

Британский премьер подчеркнул, что все союзники должны активизироваться, особенно Европа.

"Президент Трамп пригрозил применением еще больших санкций против России, и понятно, что это смутило Путина (Владимир Путин - российский диктатор, - ред.). Мы знаем, что он обеспокоен состоянием российской экономики. Поэтому я приехал, чтобы работать с нашими европейскими партнерами над сохранением давления, нацеливаясь на доходы от энергетики и на компании, которые обеспечивают его ракетные заводы - чтобы разрушить военную машину Путина. Потому что, в конце концов, вместе с нашей военной поддержкой это то, что приблизит мир", - подчеркнул Стармер.

Он добавил, что надо совместно работать для укрепления НАТО.

В свою очередь, генеральный секретарь Рютте отметил, что Соединенное Королевство является надежным другом Украины, поскольку Великобритания предоставила миллиарды на военную и гуманитарную поддержку, организовала жизненно важную подготовку украинских военных и обязалась взять знаковые гарантии безопасности.

"Двигаясь дальше, мы должны не только сохранить, но и продолжать усиливать нашу поддержку с той целью, что, когда наступит время, Украина сможет сидеть за столом переговоров с позиции силы и добиваться хорошего соглашения для длительного мира", - подчеркнул Рютте.

Трамп о санкциях в отношении России

Как сообщал УНИАН, 22 января президент США Дональд Трамп пригрозил России серьезными санкциями.

Как отметил американский лидей, полномасштабная война в Украине для России станет еще хуже. Поэтому, по его убеждению, если соглашение о прекращении войны не будет заключено в ближайшее время, у него не останется выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает США и другим странам.

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