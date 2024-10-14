Кандидат в президенты США Дональд Трамп является "самым опасным человеком для этой страны".
Такое заявление сделал экс-глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли, пишет The Washington Post. Он предупредил, что Трамп "фашист до мозга костей", поэтому Милли испытывает тревогу в связи с перспективой его избрания президентом США.
"Никто никогда не был так опасен для этой страны, как Дональд Трамп. Теперь я понимаю, что он полный фашист. Он самый опасный человек для этой страны", - сказал Милли.
"Он - ходячая, говорящая реклама того, что он собирается сделать", - предупредил Милли.
Кто такой Марк Милли
Милли больше года проработал председателем Объединенного комитета начальников штабов при Дональде Трампе и продолжил работать на этой должности при президенте Джо Байдене.
Уходя в отставку в 2023 году, Милли заявил о своих очевидных опасениях по поводу Трампа в резкой речи. "Мы не приносим присягу королю или королеве, тирану, диктатору или подражателю диктатору", - заявил он тогда.
Позже Милли получал "непрерывный шквал угроз убийством", которые он приписывал политической риторике Трампа и его зацикленности на возмездии своим предполагаемым врагам.