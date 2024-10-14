Военный заявил, что испытывает тревогу в связи с перспективой избрания Трампа президентом США.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп является "самым опасным человеком для этой страны".

Такое заявление сделал экс-глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли, пишет The Washington Post. Он предупредил, что Трамп "фашист до мозга костей", поэтому Милли испытывает тревогу в связи с перспективой его избрания президентом США.

"Никто никогда не был так опасен для этой страны, как Дональд Трамп. Теперь я понимаю, что он полный фашист. Он самый опасный человек для этой страны", - сказал Милли.

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"Он - ходячая, говорящая реклама того, что он собирается сделать", - предупредил Милли.

Кто такой Марк Милли

Милли больше года проработал председателем Объединенного комитета начальников штабов при Дональде Трампе и продолжил работать на этой должности при президенте Джо Байдене.

Уходя в отставку в 2023 году, Милли заявил о своих очевидных опасениях по поводу Трампа в резкой речи. "Мы не приносим присягу королю или королеве, тирану, диктатору или подражателю диктатору", - заявил он тогда.

Позже Милли получал "непрерывный шквал угроз убийством", которые он приписывал политической риторике Трампа и его зацикленности на возмездии своим предполагаемым врагам.

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