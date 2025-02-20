Срели прочего журналист отметил, что, например, условия договора о полезных ископаемых были разработаны для того, чтобы их отвергли. Он объяснил, как это сыграло на руку Трампу.

Нужно переосмыслить подход президента США Дональда Трампа к прекращению войны РФ в Украине, перевернув это предложение с ног на голову.

"То, о чем он договаривается - это перезагрузка с Россией, что делает Украину и ее будущее просто самой ценной картой, которую президент США может разыграть", - написал обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Он объяснил, что если смотреть на вещи с этой точки зрения, то нет причин удивляться тому, что Украина и Европа отсутствовали на встрече представителей США и РФ в Саудовской Аравии. "Речь шла об отношениях между Америкой и Россией, а не Украиной", - отметил он.

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Ввиду этого, как отметил Чемпион, также нет причин удивляться и тому позорному способу, которым Трамп сейчас пытается очернить президента Украины Владимира Зеленского и назвать его препятствиеи к завершению войны.

Журналист отметил, что мастер "искусства сделки" уже пошел на уступки российскому диктатору Путину и теперь они варьируются от "нет" вступлению Украины в НАТО или возвращению оккупированных земель до призыва к проведению выборов, чтобы избавиться от Зеленского, а это является первым шагом в плане Кремля по так называемой "денацификации" Украины.

Журналист отметил, что в Эр-Рияде было замечено доверенное лицо Путина Кирилл Дмитриев, директор российского суверенного фонда благосостояния. Его целью было донести до американцев одну мысль, которая заключалось в том, что Трамп отлично решает проблемы, а проблема, которую нужно решить - это то, что США потеряли $300 млрд в российском бизнесе из-за войны.

"Дмитриев сказал, что американские компании вернутся в Россию уже во втором квартале этого года... Другими словами: сколько мы должны заплатить США, чтобы добиться своего в Украине?", - пояснил журналист.

Поэтому, как отметил Чемпион, Украина рассматривается как пешка в гораздо более широких переговорах, а не как их основная тема. Журналист привел пример, что госсекретарь США Марко Рубио сказал, что стороны договорились восстановить дипломатические и экономические связи и сформировать переговорные группы для начала обсуждения Украины - именно в таком порядке.

Кроме того журналист коснулся и темы договора о полезных ископаемых. Он отметил, что в нем было требование Трампа отдать 50% всех доходов от добычи полезных ископаемых, но он ничего не предложил взамен. "Это те условия, которые победители навязывают побежденным в качестве военных репараций, и они, несомненно, были разработаны для того, чтобы их отвергли. Теперь это создает сцену для Трампа, чтобы изобразить Украину и Зеленского - которого он теперь гротескно называет диктатором - как проблему", - пояснил обозреватель.

"Трамп достиг новой низшей точки аморальности... Он не только насмехался над снижением рейтинга Зеленского в опросах общественного мнения, призвал Киев провести выборы, но и обвинил его в развязывании войны", - высказал мнение обозреватель.

Чемпион отметил, что ничто из того, что лидер свободного мира сказал или сделал до сих пор, не дает никакой уверенности в том, что он справедливо закончит войну в Украине.

"Более вероятно и трагично для народа Украины, что сделка между двумя в высшей степени циничными лидерами будет закрыта за его счет", - подыожил он.

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