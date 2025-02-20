Даже в союзной США Австралии попытались объяснить Трампу, кто на кого напал на самом деле и кто является агрессором.

Союзница США в сфере безопасности Австралия заявила, что Россия является агрессором и, что война должна быть завершена на условиях Украины.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что война привела к огромным человеческим жертвам, но это не может быть миром ни на каких условиях, пишет Reuters. "Война должна быть разрешена на условиях Украины, потому что агрессором здесь является РФ, на карту поставлена ​​целостность глобального основанного на правилах порядка", - сказал Марлз.

"Мы приветствуем попытки положить этому конец, но это не может быть сделано ни на каких условиях, это должно быть на условиях Украины, и мы продолжим поддерживать Украину в этом", - заявил он.

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Издание отметило, что Австралия является важным союзником США в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, где их беспокоит наращивание военной мощи Китая.

Консервативная оппозиция Австралии также раскритиковала позицию Трампа по Украине. "Президент Трамп ошибается", - сказал Питер Даттон, лидер Либеральной оппозиционной партии, который был министром обороны, когда РФ напала на Украину.

"Мысль о том, что президент Зеленский или украинский народ начали эту войну или каким-то образом они были ответственны за войну, просто неверна", - сказал Даттон,

"Австралия должна стоять твердо и гордо вместе с народом Украины. Это демократия, и это борьба за цивилизацию. Путин - диктатор-убийца, и мы не должны уступать ему ни дюйма", - сказал он.

Заявления Трампа об Украине

Президент США Дональд Трамп осудил президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором", и предупредил Зеленского, что ему нужно действовать быстро, чтобы обеспечить мир, в противном случае он потеряет страну.

Эти странные заявления, прозвучавшие после того, как Трамп обвинил Украину в том, что РФ на нее напала в 2022 году, усилили опасения Европы в том, что Трамп играет на стороне Кремля.

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