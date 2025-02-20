Берни Сандерс обеспокоен тем, куда Трамп ведет свою страну, сближаясь с Путиным.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что президент США Дональд Трамп лжет, когда обвиняет Украину в начале войны, когда называет ее президента Владимира Зеленского "диктатором" и когда осуждает Европу в недостаточной поддержке Украины. Об этом Берни сказал в обращении на своем YouTube-канале.

Он назвал "чрезвычайно печальным моментом в американской истории" то, что президент США объединился с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Давайте будем откровенными: Трамп показывает нам, что одного из самых жестоких диктаторов мира считает своим другом, а наших давних демократических союзников в Европе - врагами. Он хочет такой мир, который является безопасным для авторитарных режимов и олигархов, но очень опасным для демократий", - отметил сенатор.

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Также он заявил, что "Трамп врет, как он это часто делает", когда говорит, что Украина начала войну.

"Трамп сказал, что Украина начала войну. Это неправда. Россия дважды вторгалась в Украину: сначала в 2014 году, а затем в 2022-м. Россия оккупировала почти 20% территории Украины. После ужасного вторжения Путина более миллиона человек убиты или ранены", - отметил Сандерс.

Также он назвал неправдой слова Трампа о том, что украинский президент Зеленский является диктатором:

"Это тоже неправда. Зеленский получил 75% голосов на свободных выборах. И на самом деле здесь рейтинг одобрения выше, чем у Трампа".

Еще одной ложью Трампа, по словам Сандерса, является его утверждение о том, что европейские союзники недостаточно поддерживают Украину.

"Он сказал, что США сделали вклад втрое больший, чем Европа. Но это просто еще одна ложь. На самом деле Европа оказала больше помощи Украине, чем США", - заверил сенатор.

По мнению Сандерса, дело не только в том, что Трамп врет, ведь он это делает не впервые, а в том, куда именно он ведет свою страну.

"Трамп уютно общается с Владимиром Путиным... Путин - это диктатор, который раздавил движение России к демократии после окончания холодной войны. Россия каждые 6 лет проводит фиктивные выборы, на которых Путин якобы получает 90% голосов", - рассказал сенатор.

Он напомнил, что Путин сохранил абсолютную власть, позволив взамен своим олигархам воровать у собственного народа столько, сколько они захотят, и в результате путинские олигархи положили на оффшорные счета триллионы долларов.

"Это российский лидер, которым восхищается Трамп. Это российская олигархия, которую он поддерживает. Но это не точка зрения американского народа. Мы гордимся тем, что США - старейшая демократия в мире. Сотни тысяч американцев в течение многих лет боролись и погибли за демократию", - отметил сенатор.

Он призвал американцев независимо от политических взглядов сказать "да" демократии, "нет" олигархии и авторитаризму в "этот критический момент" истории.

Как в США оценивают политику Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению члена Сената США от Демократической партии Ричарда Блюменталя, президент США Дональд Трамп озвучивает лживую информацию об Украине, и это выглядит как капитуляция перед Путиным. "Капитуляция президента является жалкой и слабой", - заявил сенатор.

Также Трампа раскритиковали, когда он в соцсети назвал себя "королем". Губернатор Нью-Йорка Кэти Гокул отреагировала на его слова, подчеркнув, что США - это "нация законов, а не монархии", а Трамп "не является королем". Она даже пригрозила президенту судебным иском.

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