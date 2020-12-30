За это соглашение в третьем чтении проголосовал 521 член британского парламента, против 73 / REUTERS

Палата общин (нижняя палата парламента) Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии поддержала соглашение о торговле и сотрудничестве с Европейским Союзом.

Читайте такжеВ Дании решили продлить локдаун до середины январяОб этом сообщает британское издание The Guardian.

В частности, за это соглашение в третьем чтении проголосовал 521 член британского парламента, против 73.

Соглашение поддержали 359 представителей Консервативной партии и 162 Лейбористской. В то же время 36 лейбористов воздержались.

Теперь соглашение должна еще поддержать Палата лордов (верхняя палата парламента).

Переходный период выхода Британии из ЕС должен завершиться ночью 31 декабря.

Выход Великобритании из ЕС

  • Великобритания формально вышла из Евросоюза еще 31 января этого года, однако фактически до 31 декабря она продолжает сосуществовать с ЕС практически на старых условиях.

  • Переговоры о будущем партнерстве начались 2 марта.

  • 24 декабря Борис Джонсон сообщил, что Великобритания и Европейский Союз согласовали соглашение об условиях экономического сотрудничества после Brexit, то есть после 31 декабря этого года.

  • Джонсон выразил надежду, что британский парламент одобрит соглашение 30 декабря.

  • Сегодня, 30 декабря, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией.

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Автор: Виталий Саенко