Теперь соглашение должна поддержать Палата лордов.

Палата общин (нижняя палата парламента) Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии поддержала соглашение о торговле и сотрудничестве с Европейским Союзом.

Читайте такжеВ Дании решили продлить локдаун до середины январяОб этом сообщает британское издание The Guardian.

В частности, за это соглашение в третьем чтении проголосовал 521 член британского парламента, против 73.

Соглашение поддержали 359 представителей Консервативной партии и 162 Лейбористской. В то же время 36 лейбористов воздержались.

Теперь соглашение должна еще поддержать Палата лордов (верхняя палата парламента).

Переходный период выхода Британии из ЕС должен завершиться ночью 31 декабря.

Выход Великобритании из ЕС

Великобритания формально вышла из Евросоюза еще 31 января этого года, однако фактически до 31 декабря она продолжает сосуществовать с ЕС практически на старых условиях.

Переговоры о будущем партнерстве начались 2 марта.

24 декабря Борис Джонсон сообщил, что Великобритания и Европейский Союз согласовали соглашение об условиях экономического сотрудничества после Brexit, то есть после 31 декабря этого года.

Джонсон выразил надежду, что британский парламент одобрит соглашение 30 декабря.

Сегодня, 30 декабря, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией.

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Автор: Виталий Саенко