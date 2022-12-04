Литвиненко предполагает: окажись он дома в тот момент, ему дали бы около 30 минут, чтобы собрать вещи и выйти с ними из дома, и, возможно, больше никогда не вернуться назад.

В России пытались мобилизовать Анатолия Литвиненко — сына бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, убитого в Лондоне в 2006 году, предположительно, ФСБшниками по заказу Кремля. Об этом Анатолий рассказал в авторской колонке для The Observer, пишет The Guardian:

"Примерно в середине октября, почти через месяц после того, как Путин объявил частичную мобилизацию граждан России для ведения войны в Украине, в дверь московской квартиры, зарегистрированной как мое официальное место жительства в стране, постучали".

По словам Литвиненко, в его квартиру пришли двое сотрудников военного комиссариата РФ и спросили его друзей, проживающих там, дома ли он. Они ответили, что его здесь нет уже более 20 лет.

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Анатолий отметил, что был очень удивлен такой попыткой мобилизовать его, ведь отношения его семьи и власти не были идеальными с момента прихода Путина в 2000 году.

"В результате я ожидаю, что окажусь в начале некого списка лиц, которых отправят на восток Украины в качестве "пушечного мяса", — говорит Литвиненко.

Он добавляет, что эта история сбивает его с толку, ведь в РФ хорошо знают историю его семьи: как они бежали из РФ, как просили политическое убежище в Британии и как они с мамой стали свидетелями медленной и мучительной смерти отца.

"И все же, несмотря на все это, военная администрация явилась по адресу, по которому я не проживал два десятка лет, и с полной искренностью и рвением добивалась, чтобы меня увезли на фронт", — говорит Анатолий.

Литвиненко предполагает: окажись он дома в тот момент, ему дали бы около 30 минут, чтобы собрать вещи и выйти с ними из дома, и, возможно, больше никогда не вернуться назад.

Отравление Литвиненко в Лондоне

Экс-сотрудник КГБ и ФСБ Литвиненко погиб в Лондоне в 2006 году, через шесть лет после бегства из РФ в Британию из-за конфликта с российскими спецслужбами. Напомним, он заявил о причастности ФСБшников к взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года.

Британские власти провели расследование и установили, что Литвиненко отравили полонием-210. Это произошло после встречи с экс-коллегами в спецслужбах РФ Луговым и Ковтуном. Эти два персонажа сразу стали главными подозреваемыми по делу об отравлении Литвиненко. Радиоактивные следы были обнаружены в отеле "Миллениум", где они останавливались.

В 2016 году в Британии судья Роберт Оуэн пришел к выводу, что Луговой и Ковтун могли действовать по приказу руководства ФСБ. В ответ Кремль назвал расследование "поверхностным и непрофессиональным".

Осенью 2021 года ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство Литвиненко.

В июне 2022 года Ковтун умер в результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией.

Андрей Луговой - ныне депутат Государственной думы от "ЛДПР".

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