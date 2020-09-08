Кровавая стрельба в ночном клубе произошла 1 января 2017 года.

Турецкий суд в понедельник вынес приговор главному подозреваемому в теракте в стамбульском ночном клубе, который произошел в новогоднюю ночь на 2017 год.

Как сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ, гражданин Узбекистана Абдулкадыр Машарипов приговорен к 40 пожизненным заключениям без права досрочного освобождения. Дополнительно ему назначили 1368 лет лишения свободы.

Что известно о теракте в ночном клубе Стамбула

В ночь на 1 января 2017 года неизвестный мужчина открыл огонь у входа в популярный ночной клуб Reina в Стамбуле: сначала он застрелил полицейского, а затем продолжил стрельбу в помещении.

В результате нападения 39 человек погибли, порядка 70 были ранены. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

Подозреваемый был задержан. После стали известны подробности задержания.

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Автор: Юрий Годован