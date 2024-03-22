Российские пропагандисты, вероятно, готовят почву для того, чтобы обвинить Киев.

Соединенные Штаты Америки выразили соболезнования пострадавшим от масштабного теракта в Москве, пишет The Hill.

Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби сказал журналистам, что на кадры с места нападения трудно смотреть. "Фотографии просто ужасные. Просто тяжело смотреть, и наши мысли, очевидно, будут с жертвами этого ужасного, ужасного нападения", - сказал он.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, как и ряд пропагандистов, уже начал намекать, что к теракту якобы могла быть причастна Украина. "Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе - невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы", - написал он.

Видео дня

Тем временем Кирби заявил, что Штаты не видят никаких признаков того, что Украина или украинцы были причастны к этой стрельбе.

Теракт в Москве: что известно

Сегодня вечером стало известно о стрельбе и серьезном пожаре в подмосковном Crocus City Hall. Сеть заполонили видео людей, которые спасаются от нападавших и огня.

По последним данным, погибли не менее 40 человек, еще более 100 могли получить ранения. Силовики штурмуют горящее здание, точное количество нападавших как и то, сколько людей остается в здании, никто не может сказать.

В украинской разведке считают, что это теракт был устроен кремлевским режимом. "Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить", - сказали они.

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